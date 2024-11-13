Открытую тренировку по самбо провел спортивный клуб «Витязь» в Балашихе

В ней участвовали воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина. Участников занятия приветствовал директор СШОР имени Юрия Ляпкина, депутат Совета депутатов округа от партии «Единая Россия», чемпион мира по боксу Александр Бахтин.

«Мы стараемся как можно чаще проводить мастер-классы для популяризации этого замечательного вида спорта — самбо. У нас прекрасный тренерский состав, который действительно умеет работать с детьми с юного возраста и выводить их во взрослый спорт. В нашем городе много детей занимаются боксом, карате, фигурным катанием, хоккеем с шайбой, но в последнее время очень многие родителей приводят детей именно на самбо», — отметил Александр Бахтин.

Тренировка прошла под руководством опытного тренера, мастера спорта России по самбо Дмитрия Мишечко. Подобные открытые тренировки проводят в Балашихе регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.