Открытое первенство ЦФО по самбо пройдет в Люберцах
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18 мая во Дворце спорта «Триумф» Люберец пройдет открытое первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.
«В соревнованиях примут участие свыше 150 спортсменов. Заявки подали самбисты из 12 регионов Российской Федерации. Городской округ Люберцы представят 12 человек», — рассказал Владимир Волков.
Соревнования будут проходить на пяти коврах.
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