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Открытое первенство ЦФО по самбо пройдет в Люберцах

Спорт

Фото - © Сайт администрации г.о. Люберцы

18 мая во Дворце спорта «Триумф» Люберец пройдет открытое первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«В соревнованиях примут участие свыше 150 спортсменов. Заявки подали самбисты из 12 регионов Российской Федерации. Городской округ Люберцы представят 12 человек», — рассказал Владимир Волков.

Соревнования будут проходить на пяти коврах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.