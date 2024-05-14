сегодня в 14:30

Открытое первенство ЦФО по самбо пройдет в Люберцах

18 мая во Дворце спорта «Триумф» Люберец пройдет открытое первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек 11-12 лет. Об этом рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.