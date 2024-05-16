Открытое Первенство по дзюдо прошло в Ленинском округе

Во Дворце спорта «Видное» подмосковного Ленинского городского округа прошло открытое Первенство по дзюдо, посвященное памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей: подполковника милиции Фарвата Якупова, майора милиции Валерия Тинькова, майора милиции Николая Поручикова и прапорщика милиции Эдуарда Кадырова. В соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Бои проходили на четырех татами. Более 400 спортсменов из 15 регионов, приняли участие в соревнованиях. Все дзюдоисты показали отличную подготовку. Победителей поздравили сотрудники полиции, заслуженные спортсмены и почетные гости, вручив им медали и призовые дипломы, а также поблагодарили спортсменов за участие, отметив, что их победы — это дань уважения преданным своему делу сотрудникам, которые погибли при исполнении служебного долга», — сказал председатель Федерации дзюдо и самбо Ленинского округа Гаджимурад Гаджимурадов.

В пресс-службе добавили, что открытое Первенство памяти сотрудников УМВД по дзюдо в Ленинском городском округе проводится 11 лет подряд. За это время в нем поучаствовали более 5 тыс. спортсменов.

В торжественном открытии большого Первенства по дзюдо приняли участие заместители начальника УМВД России по Ленинскому городскому округу, полковник внутренней службы Сергей Леденев и подполковник полиции Андрей Лободенков, председатель Совета ветеранов Алексей Чутчев, председатель Общественного совета Сергей Лысенков, заместитель председателя Московской областной организации Общества «Динамо» подполковник внутренней службы Алексей Шаповалов, Герой Российской Федерации Евгений Черняев, ветеран боевых действий в Афганистане Валерий Бодряшов и сотрудники полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.