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Открытое первенство по плаванию на призы Росгвардии прошло в Балашихе

Открытое первенство по плаванию на призы Росгвардии прошло в Балашихе уже 7-й год подряд. В этот раз среди участников было 250 спортсменов, представлявших Балашиху (СШОР «Метеор», СШ «Орион», СК «Нептун», МАОУ «СОШ № 14»), а также другие муниципалитеты Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На церемонии открытия присутствовали ветеран специального подразделения «Витязь» Сергей Афанасьев и директор Московской областной общественной организации «Спортивно-стрелковый клуб „Калибр“ Александр Гончаров.

Первенство прошло на высоком уровне, ребята порадовали своих тренеров и родителей отличными результатами. Лучшие из лучших получали заслуженные призы, предоставленные Фондом содействия и поддержки сотрудников и ветеранов управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии «Оплот» и Московской областной общественной организацией «Спортивно-стрелковый клуб „Калибр“.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.