Открытие станции для сап-бордового катания на реке Пахра запланировано на 25 мая

На берегу реки Пахра в музее-заповеднике «Горки Ленинские», расположенного на территории подмосковного Ленинского городского округа, открывается станция сапбординга для жителей региона. Здесь гости смогут принять участие в групповом сплаве вдоль реки или арендовать сапборд для самостоятельного плавания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это инициативный проект, который расширит предложение музея, ранее сосредоточенного на пешеходных экскурсиях. Учитывая удобный спуск к реке, можно сказать, что идея создания здесь места для плавания, связанное с историей Владимира Ленина, является не только логичным шагом, но и знаком поддержки водных традиций в этом уникальном месте. Сапбординг-это один из видов водного спорта, и мы рады предложить его на станции сапсерфинга в „Горках“. Это предложение открывает возможность активно провести время на воде с семьей или друзьями, особенно для тех, кто предпочитает спокойные прогулки», — рассказал директор музей-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Он отметил, что для желающих попробовать себя в сапбординге доступны индивидуальные и групповые прогулки с инструктором. В такие прогулки включены обучение базовым навыкам сапбординга и двухчасовой сплав по реке. После активного отдыха на воде, на станции участников ждут вкусные бургеры и возможность насладиться природой на локации. Также предусмотрен трансфер от метро Домодедовская.

Организаторы станции уделяют особое внимание безопасности: приобретены комплекты спасательных жилетов, включая для детей, которые соответствуют ГОСТу. Перед выдачей сапбордов проводится инструктаж по технике безопасности. Станция сапбординга также планирует проведение тимбилдинговых мероприятий и фестиваля сапсерфинга, включая соревнование на воде.

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