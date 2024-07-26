Открытие Олимпийских игр-2024 в Париже: где смотреть трансляцию

МОК проведет трансляцию открытия XXXIII летних Олимпийских игр-2024 в Париже на своем сайте . Для просмотра следует зарегистрироваться.

Для россиян при регистрации в поле «Страна» следует выбрать «Другие». РФ в списке не представлена. Но зарегистрироваться на сайте можно с российской почты.

19 июля комитет опубликовал перечень стран, в которых можно будет посмотреть трансляцию Игр, среди них была и РФ. Но уже 23 июля стало известно, что Россию исключили из списка.

Трансляция на сайте начнется в 20:25 26 июля.

Парад спортсменов в честь открытия пройдет по реке Сене. Делегация каждой страны будет передвигаться на отдельной лодке, оборудованной камерами, чтобы зрители трансляции могли увидеть спортсменов вблизи.

Всего в мероприятии поучаствует 10 500 атлетов. Длина праздничного маршрута составляет 6 км и завершится перед Трокадеро, где будет проведена остальная часть церемонии и финальное шоу.

Болельщикам не нужны будут билеты, чтобы посмотреть парад на верхних набережных, но для прохода на нижние набережные, от Аустерлицкого моста до Йенского моста, следовало приобрести билеты. В городе будут стоять 80 гигантских экранов и динамики, транслирующие шоу.

Российская сборная не будет выступать на Играх из-за введенных против страны санкций. Некоторые атлеты из РФ были допущены до соревнований в нейтральном статусе. Они смогут присутствовать на открытии, но без участия в параде.

Худрук церемонии — французский театральный режиссер Тома Жолли. Темой шоу будет история Франции, оно объединит элементы драматического театра, танца, цирка и оперы.

Критика

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Париж перед Играми сильно напоминает тюремный лагерь. Это происходит из-за введенных многочисленных ограничений в городе.

С 18 по 26 июля в столице введен «периметр безопасности» с доступом по QR-кодам. Парижане, которые живут внутри зоны ограничений, должны получить спецпропуск, если хотят посещать кафе или пользоваться услугами гостиниц. Из-за этого в Париже появились решетки, которые мешают передвижению прохожих.

Причем проживающие жалуются, что полиция требует QR-коды не только на взрослых, но и на годовалых детей, думая, что они могут нести угрозу безопасности.

Таксисты жалуются на отсутствие заказов в аэропортах, не понимают, где толпы обещанных туристов. Они стоят по 2-3 часа в ожидании клиентов.

Кроме того, недовольны и атлеты. Французские спортсмены жалуются, что дорога от олимпийской деревни до спортобъектов, где проводятся соревнования, занимает много времени, иногда на дорогу нужно потратить до двух часов.

Церемония закрытия Игр пройдет 11 августа на стадионе «Стад де Франс».