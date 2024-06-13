Открытие летнего сезона на гребном канале в Сергиевом Посаде состоится 16 июня

Открытие летнего сезона филиала «Богородское» — комплекс гребного слалома состоится 16 июня в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для участников мероприятия будут организованы рассказы о видах спорта, которые представлены на комплексе гребного слалома, мастер-класс по рафтингу, детская анимация и интерактивная программа для детей, концерт и угощение.

Канал гребного слалома в Богородском был открыт в августе 2023 года. В суперсовременном комплексе мирового уровня для спортсменов созданы максимально комфортные условия для полноценной подготовки к соревнованиям по олимпийскому виду спорта. Подобных объектов во всем мире не больше 10.

Комплекс состоит из двух искусственных каналов: соревновательного и тренировочного (339 и 126 метров в длину соответственно). Также на объекте предусмотрены стартовые и финишный водоемы. Канал соответствует всем международным требованиям и может принимать турниры любого уровня, в том числе и Олимпийские игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.