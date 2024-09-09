Открытие ФОКа в Можайске стало главным спортивным событием месяца в Подмосковье

Главным спортивным событием августа по версии подписчиков официального телеграм-канала министерства физической культуры и спорта Московской области стало открытие в Можайском городском округе нового физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-служба ведомства.

​Опрос проходил с 3 по 9 сентября. Подавляющее большинство участников отдали свой голос за появление в Можайске нового ФОКа — 44%.

​Вторым по популярности вариантом ответа стал Кубок Александра Овечкина. За данное событие проголосовали 17% респондентов.

​Также в числе лучших спортивных событий месяца 14% опрошенных назвали фестиваль силового экстрима, который прошел в Раменском г. о. и в г. о. Пушкинский.

​Новый спортивный комплекс, получивший название «Арсенал», открылся в Можайске 17 августа. ФОК стал домашней ареной для Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо.

​В состав нового спорткомплекса входят универсальный зал с трибунами на 500 мест, зал для единоборств с трибуной на 100 зрительских мест и зал для единоборств без трибун. Также в ФОКе оборудован медблок, буфет, помещения для судей, инструкторского и тренерского персонала. Общая площадь здания более 5,6 тыс. кв. метров. Уже начали свою работу секции по самбо, дзюдо, художественной гимнастике, джиу-джитсу, волейболу, баскетболу, футболу, спортивной аэробике, боксу и кикбоксингу. Кроме того, инфраструктурой нового спортивного объекта смогут пользоваться участники губернаторского проекта «Активное долголетие».

​Новый спортивный объект в Можайске построен в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.