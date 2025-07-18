Открытая тренировка по самбо прошла в Электрогорске в рамках реализации партийного проекта «Единой России»

В Электрогорске состоялась открытая тренировка по самбо для воспитанников детского оздоровительного лагеря МОУ СОШ № 14. Мероприятие организовано местным отделением партии «Единая Россия» при поддержке Федерации дзюдо и самбо в рамках партийного проекта «Выбор сильных» и патриотической программы «Успех V единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский посад.

Провел тренировку мастер спорта России по самбо Максим Столбов. Он показал ребятам базовые приемы борьбы — от бросков и захватов до болевых удержаний. Особое внимание было уделено технике безопасности: школьников обучали правильным падениям и приемам самостраховки.

«Самбо это не только борьба, но и воспитание характера, воли, дисциплины. Даже на одной тренировке видно, как меняется взгляд у ребят появляется интерес, азарт, желание быть сильнее», — поделился впечатлениями Максим Столбов.

После демонстрации школьники смогли попробовать себя в роли самбистов: в парах отрабатывали новые движения, учились работать в партере и укрепляли командный дух. Многие из ребят загорелись идеей записаться в секцию.

«Когда летом школьники остаются в городе, важно дать им возможность расти, развиваться, находить новые увлечения. Наш проект — это настоящая среда, в которой формируется сильный характер. Мы уже видим результаты: ребята остаются в секциях, участвуют в соревнованиях, становятся увереннее в себе. Именно в этом и есть сила проекта „Выбор сильных“», — подчеркнул муниципальный координатор партийного проекта «Выбор сильных» Василий Ерохин.

В Павлово-Посадском городском округе самбо и дзюдо активно развиваются: более 260 человек занимаются этими видами спорта на постоянной основе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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