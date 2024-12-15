Открытая межмуниципальная спартакиада среди лиц с ОВЗ прошла в Волоколамске

76 спортсменов приняли участие в открытой межмуниципальной спартакиаде Волоколамского городского округа среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Спортивные соревнования, посвящённые Международному дню инвалидов, прошли во Дворце спорта «Лама», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Команды из Волоколамска, Лотошино, Можайска, Подольска и Одинцово продемонстрировали свою силу и ловкость в семи дисциплинах: шашки, броски в баскетбольное кольцо, дартс, жим гири сидя, прыжки в длину с места, гандбольное пенальти, настольный теннис.

Перед началом состязаний участников приветствовали глава Волоколамского округа Наталья Козлова, депутат окружного Совета депутатов Вячеслав Тюрин и председатель местного отделения «Союза женщин России» Ирина Назарова.

За активную жизненную позицию они наградили спортсменов физкультурно-оздоровительного клуба «Олимп».

«Рада, что в нашем округе есть такие целеустремленные люди, которые, даже несмотря на ограниченные возможности здоровья, ведут энергичный образ жизни!» — сказала Наталья Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.