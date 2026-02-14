Открыта регистрация участников на марафон «Лыжня в Лавру» в Подмосковье

Открыта регистрация на марафон «Лыжня в Лавру», который состоится 22 февраля в городском округе Пушкинский, сообщает пресс-служба организаторов.

«Живописная трасса, безупречная организация, памятная медаль, монастырская каша и чай. Все это и многое другое ждет всех участников лыжного марафона», — говорится в сообщении.

Дистанции марафона пройдут по маршруту к Троице-Сергиевой Лавре, включая такие достопримечательности, как село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Лыжная трасса, созданная в 1980 году, расположена в деревне Нововоронино, где разместится стартово-финишный городок. Старт гонки будет дан с помощью церковного колокола.

Участникам доступны дистанции: 50 км и 25 км (с 18 лет), 12,5 км (с 16 лет), 3 км (с 10 до 15 лет), 1 км (с 6 до 9 лет). Каждый финишировавший получит памятную медаль.

Марафон проводится в седьмой раз в рамках федеральной программы «Спорт России». Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1000 лыжников. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — отметил Воробьев.

