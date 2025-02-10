Открылась регистрация на серию забегов «Суперлига Подмосковья»

В 2025 году легкоатлетические забеги в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» пройдут в 5 городах Московской области. Регистрация на все старты открыта, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В третий раз старт беговому сезону проекта даст Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который пройдет 3 мая. 7 июня спортсменов ждет традиционный «Волоколамский рубеж». Новой локацией в беговом сезоне станет Раменское, где 12 июля будет дан старт полумарафону «По берегу озера». 16 августа в Дубне пройдет полумарафон «Большая Волга», а завершится сезон 18 октября кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN».

Принять участие в забегах может любой желающий: от новичка до профессионального легкоатлета. На выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км. Также для новичков есть специальная дистанция в 3 км. Приобрести слот на данный старт можно за баллы, заработанные с помощью выполнения заданий на сайте проекта СУПЕРЛИГАМО.РФ.

«Суперлига Подмосковья» создана на базе легкоатлетического проекта «Беговая лига Подмосковья», который реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы для участников доступны тренировки на лыжах, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Все достижения любителей этих видов спорта фиксируются на портале проекта и идут в общий зачет преодоленных километров.

Более подробную информацию о проекте, способе регистрации, розыгрышах и подарках можно узнать на сайте СУПЕРЛИГАМО.РФ и в официальном сообществе в ВК.

Все старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.