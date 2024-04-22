Отборочный турнир к первенству ЦФО по самбо прошел в Мытищах

В центре единоборств состоялись соревнования первенства городского округа Мытищи по самбо на призы областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» среди юношей 11-12 и 14-16 лет, передает пресс-служба администрации городского округа.

Всего в турнире приняли участие более 250 спортсменов из Московской области, Москвы, Рязани и Калуги. Победители соревнований примут участие в открытом первенстве Центрального федерального округа среди юношей.

Солидный урожай наград собрали воспитанники мытищинской спортшколы «ЦДЮС». Победителями в своих весовых категориях Назар Зотов и Александр Рождественской. В активе мытищинцев также четыре серебряных и семь бронзовых медалей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.