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Отбор в состав сборной РФ по гребному слалому состоятся в Сергиево-Посадском округе

Соревнования первенства России по гребному слалому в категории до 19 лет пройдут 23 по 25 августа в Комплексе гребного слалома поселка Богородское Сергиево-Посадского городского округа, передает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях участие примут спортсмены из 20 регионов страны. На старты выйдут порядка 250 лодок.

Спортсмены поведут борьбу за медали в олимпийских и неолимпийских классах.

Олимпийские: байдарка-одиночка, каноэ-одиночка среди мужчин и женщин. Каяк-кросс среди мужчин и женщин.

Неолимпийские: каноэ-двойка среди мужчин и смешанных пар, а также командные гонки.

Первенство России до 19 лет станет отборочным соревнованиям в состав сборной России в этой возрастной категории.

В этом году Комплекс гребного слалома поселка Богородское Сергиево-Посадского городского округа очень популярен не только для участников соревнований и любителей данного вида спорта, но и вызывает интерес у местных жителей разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.