От авто до медиакуба: ХК «Салават Юлаев» заложил свое имущество

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» заложил местному региональному фонду 15 автомобилей и автобусов, машины для заливки льда и медиакуб, сообщает SHOT .

Договор залога оформили до мая этого года. Именно тогда завершается розыгрыш Кубка Гагарина и сезон КХЛ.

Среди заложенного имущества ХК: 4 Toyota Land Cruiser, автомобили Toyota Avensis и Toyota Corolla, автобусы Scania, Yutong, 2 автобуса Mersedes-Benz Tourismo, 2 ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, медиакуб и многое другое.

В 2024 году у «Салавата Юлаева» несколько раз находили долги, в том числе по заработной плате. Позднее в ХК говорили, что выплачивали все обязательства по зарплате сотрудникам, в том числе на сумму 1,2 млрд рублей.

В текущем сезоне уфимские хоккеисты идут на втором месте в Восточной конференции КХЛ. Клуб уже гарантировал себе попадание в плей-офф.