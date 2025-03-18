Опубликован календарь шоссейных велогонок Cyclingrace на 2025 год

Организаторы серии велогонок Cyclingrace представили календарь шоссейных гонок на предстоящий сезон 2025 года, включающий как полюбившиеся участникам традиционные заезды, так и новые локации и маршруты, передает пресс-служба организаторов.

В мае поклонников велоспорта ждут легендарные заезды, ставшие визитной карточкой Cyclingrace. Это гонки «Садовое кольцо» и «Крылатские холмы», которые пройдут 17 и 18 мая соответственно. Летняя программа предложит путешествия по живописным местам Московской области и за ее пределами. Одним из ключевых событий сезона станет поездка в Санкт-Петербург, запланированная на июль. Кроме того, в июле и сентябре любителей велоспорта ждут еще два эпических заезда по улицам столицы.

Новый сезон шоссейных гонок стартует через два месяца. Уже открыта регистрация на первые гонки — «Садовое кольцо» и «Крылатские холмы». Подать заявку можно на сайте.

Организаторы подчеркивают, что опубликованные даты являются предварительными и могут быть скорректированы. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

Подробная информация о гонках, правилах участия и регистрации также доступна на официальном сайте Cyclingrace.