Опубликовали график проведения этапа чемпионата РФ по волейболу на снегу в Одинцове

С 19 по 22 февраля в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной Одинцовского округа Подмосковья пройдет IV этап чемпионата России по волейболу на снегу среди мужчин и женщин. Участниками соревнований станут 22 команды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионат по «снежному» волейболу продет в Подмосковье впервые в истории проведения соревнований.

Этап турнира в Подмосковье станет заключительным перед финалом чемпионата России, который пройдет в марте в Красноярске. Регион будет представлен тремя командами: женским волейбольным клубом «Заречье-Одинцово» (два состава) и мужским ВК «Реутов».

«С нетерпением ждем домашнего этапа. Как говорится, дома и стены помогают, а в данном случае — домашний снег. Очень надеемся показать свои лучшие игры и добиться максимального результата. Ожидаем большое количество болельщиков на трибунах, приедут друзья и родственники. Это большая поддержка для нас. Вместе мы должны справиться», — сказала чемпионка России, игрок ВК «Заречье-Одинцово» Анастасия Барсук.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу в Одинцове будет оформлен в ретро стиле. Помимо игр основного турнира 22 февраля в 13:00 пройдет финальный матч Семейной лиги Одинцовского городского округа по волейболу на снегу, а в 14:00 игроки «Заречья-Одинцово» проведут мастер-класс для всех желающих.

Этап чемпионата России по волейболу на снегу пройдет по адресу: Московская область, г. Одинцово, центральная поляна Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной (ул. Манжосовская, 1). Вход свободный.

Прямые трансляции матчей можно посмотреть на сайте snow.volley.ru.

Чемпионат России по «снежному» волейболу проходит в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.