Опрос ОК и ЮMoney: летом 2024 года россияне выбирали бег вместо роликов

Россияне поучаствовали в опросе от соцсети «Одноклассники» (ОК) и ЮMoney и рассказали, какие виды спорта предпочитали летом 2024 года и по каким причинам уделяли внимание активностям.

В опросе на сайте ЮMoney участвовали более 1300 россиян из разных регионов страны. Так, 38% респондентов заявили, что уходящим летом чаще всего предпочитали бегать. На втором месте по популярности оказался футбол, он набрал 25% голосов. Тройку лидеров замкнуло плавание и велоспорт — эти дисциплины набрали по 21%.

Аналитики ОК изучили, какой контент больше всего вызывал интерес у пользователей соцсети. Оказалось, что тут лидирует велоспорт. Аудитория ОК интересовалась популярными веломаршрутами в своих городах, выбором велосипедов под разные потребности, фотографиями и видео друзей с велопрогулок. На втором месте по числу уникальных просмотров оказался контент, посвященный бегу. На третьем — SUP-серфинг. В основном пользователи оценивали фотографии знакомых, которые катались этим летом на SUP-досках.

Большинство участников опроса рассказали, что предпочитали заниматься спортом ради хорошей фигуры — 37% голосов. 16% респондентов занимались разными видами спорта ради развлечения. Для поддержания здоровья только 14% респондентов проводили спортивные тренировки, а 11% — чтобы чувствовать себя счастливыми.

Результаты опроса показали, что бег интересовал жителей страны больше, чем ролики, игра в баскетбол, бадминтон, гольф и серфинг.