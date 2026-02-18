Опрос: большинство россиян равнодушны к откровенной форме в спортзале

Опрос сайта KP.RU показал, что 54% россиян не обращают внимания на одежду других посетителей спортзалов, тогда как 32% выступают за более строгий дресс-код, сообщает kp.ru .

В России ранее предложили ввести обязательный дресс-код в спортзалах, запретив слишком открытую форму — короткие шорты и топы. На этом фоне KP.RU выяснил, как посетители относятся к внешнему виду окружающих.

Более половины респондентов — 54% — заявили, что им безразлично, во что одеты другие. По их мнению, форма должна быть прежде всего удобной для тренировок.

«Те, кого раздражают другие посетители спортзала, забывают самое главное — они пришли тренироваться, а не глазеть по сторонам», — отметил участник опроса.

Еще 32% признались, что открытая одежда их раздражает. Они считают, что в зале стоит соблюдать нормы приличия.

«Дресс-код не помешал бы, сейчас девушки не пойми в чем приходят… Декольте всем показывают, как на дискотеке», — сказала участница исследования.

10% опрошенных сообщили, что подтянутые спортсмены в открытой форме мотивируют их. По 2% выбрали варианты «ношу открытую одежду» и «другое».

В опросе в соцсетях и мессенджерах приняли участие 3,8 тысячи человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.