Определены все участники плей-офф международного Кубка Овечкина по хоккею

​В Подмосковье завершился групповой этап международного Кубка Александра Овечкина по хоккею среди детско-юношеских команд ведущих академий России, Белоруссии и Казахстана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

По итогам пяти туров группового этапа участниками плей-офф турнира стали 8 сильнейших команд, занявших первые и вторые места в своих группах. Остальные команды не выбыли из турнира, а продолжат борьбу за места с 8 по 24.

​Первый матч ¼ Кубка Александра Овечкина пройдет 7 августа в 12:15 на «Красногорск Арене» имени В.Петрова. «Витязь» из Подольска сыграет с «Салаватом Юлаевым» из Уфы.

​Три остальных встречи состоятся 7 августа в 14:30. «Красногорск Арена» примет противостояние московского ЦСКА и омского «Авангарда». На арене «Мытищи» имени В.Шалимова также пройдут две игры ¼ стадии плей-офф. Казанский «АК Барс» сразится с «Северсталью» из Череповца, а «Красная Машина Юниор» из Красногорска померится силами с «Локомотивом» из Ярославля.​

Подробнее ознакомиться с результатами группового этапа Кубка Овечкина и расписанием плей-офф можно на официальном сайте турнира.

​Прямые трансляции матчей доступны в официальном сообществе Кубка Александра Овечкина в «VK».

Накануне Александр Овечкин лично встретился с юными хоккеистами участниками турнира, пообщался с ними, сделал совместные фото и оставил свой автограф каждому.

Турнир среди детских команд ОвиCUP проводится в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2018 года. В этом году он проходит в 7-й раз. В нем принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России, Белоруссии и Казахстана — это рекордное количество участников за все время проведения турнира.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

​Следите за обновлениями в официальном сообществе турнира в «VK», в Telegram-канале Александра Овечкина и на сайте Кубка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.