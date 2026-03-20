Олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал возвращение Камилы Валиевой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал возвращение Камилы Валиевой на лед после дисквалификации, сообщает Metaratings.ru .

Спортсмен положительно оценил решение 19-летней Камилы Валиевой возобновить карьеру.

«Валиева — молодец, что возвращается. Камила заслуживает уважения, это здорово. Если она полна сил и здоровья я только это приветствую», — сказал Тихонов.

Валиева вернулась к тренировкам в октябре 2025 года. Она начала заниматься в группе Светланы Соколовской.

В декабре 2025 года завершилась четырехлетняя дисквалификация спортсменки. Отстранение было связано с обнаружением в пробе от декабря 2021 года запрещенного препарата триметазидина.

