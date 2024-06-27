Олимпийская чемпионка провела зарядку для королевских долголетов

Прошлое утро для участников губернаторской программы «Активное долголетие» в Королеве началось с бодрой разминки и ритмичного танца, рассказали в пресс-службе городского округа.

Порядка 90 человек приняли участие в физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов», которая прошла сегодня в парке «КОСТИНО». Легкую разминку провела Татьяна Аббясова — олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике и жительница Королева. Зарядка долголетов продолжилась зажигательным мастер-классом по эстрадному танцу.

Проект «Активное долголетие» был запущен в Королеве в 2019 году и постоянно пополняет ряды участников, расширяя формы активностей. Сегодня долголеты наукограда посещают бассейн, занимаются йогой, оздоровительной физкультурой, скандинавской ходьбой, пением, танцами, катаются на сап-бордах, играют в настольный теннис, выезжают на экскурсии, а также постигают азы компьютерной и финансовой грамотности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.