Олимпийская чемпионка по гимнастике ответила, почему не завершает карьеру

Ангелина Мельникова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике на Играх в Токио-2020 и абсолютная чемпионка мира, поделилась изменениями в своем отношении к спорту после достижения золота на Олимпиаде, сообщает Газета.ru .

Она отметила, что после победы стала более расслабленной и научилась наслаждаться гимнастикой. Если ранее ее мысли были погружены в стремление к совершенству, то теперь она чувствует свободу в своих выступлениях и менее остро реагирует на неудачи.

Мельникова также рассказала о том, что поддержка зрителей играет значительную роль в ее жизни.

«Сейчас долголетие спортсмена стали ценить не меньше, чем титулы. Это важно, приятно и помогает сохранить мотивацию не завершать карьеру», — отметила девушка.

В этом сезоне Мельникова уверенно выступила на чемпионате России, завоевав медали в нескольких дисциплинах, включая многоборье и вольные упражнения. Кроме того, спортсменка успешно выступила на Играх БРИКС, выиграв золото на брусьях и серебро в опорном прыжке, подтвердив свой статус одной из лучших гимнасток мира.