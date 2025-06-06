Олимпийская чемпионка назвала имена наиболее многообещающих российских гимнасток

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года и представитель «Сообщества чемпионов» Дарья Нагорная заявила, что в составе российской сборной по спортивной гимнастике немало одаренных девушек, но особого внимания заслуживают Виктория Листунова, Лейла Васильева, Ангелина Мельникова, Людмила Рощина и Анна Калмыкова, сообщает NEWS.ru .

По мнению Нагорной, эти гимнастки показывают высокий уровень подготовки и упорно тренируются, несмотря на отсутствие возможности участвовать в международных соревнованиях.

Она также выразила уверенность в том, что российские спортсменки смогут блестяще выступить, как только им представится шанс вернуться на мировую арену.

«Конечно, им не хватает соревнований, поэтому в нашей стране сейчас активно развивают гимнастическую премьер-лигу, спорт. У нас становится больше соревнований, поэтому мы не унываем и ждем скорейшего возвращения на большую арену», — отметила Нагорная.