Олимпийская чемпионка Гелена Топилина поучаствовала в награждении воспитанниц Можайской ВК

В Можайской ВК ГУФСИН России по Московской области состоялась торжественная церемония награждения воспитанниц учреждения по итогам юбилейной XV Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях. Традиционно мероприятие проводится при поддержке Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Так, Можайская воспитательная колония стала победителем XV всероссийских соревнований в общем комплексном зачете. Всего в спортивных испытаниях, соответствующих нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и соревнованиях по массовым видам спорта, приняли участие 36 воспитанниц МВК.

Вручить заслуженные награды воспитанницам, занявшим призовые места в личном первенстве, приехали Советник Председателя Общества «Динамо» Владимир Тимошин и начальник Отдела социально-ориентированных программ Общества «Динамо» Наталья Иноземцева. Почетным гостем мероприятия стала заслуженный мастер спорта России по синхронному плаванию, Олимпийская чемпионка в составе группы 2016 года, трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Гелена Топилина.

«Особенно отрадно, что сегодня в зале находится воспитанница, которая на протяжении нескольких лет принимала активное участие во всех культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых Обществом „Динамо“ в воспитательной колонии. Она неоднократно становилась победителем, призером соревнований и уже завтра досрочно освободится из учреждения, сделав шаг в новую жизнь. Во время принятия решения об УДО учитывалось, в том числе и ее активное участие в динамовских стартах», — сказал Владимир Тимошин.

После церемонии награждения мероприятие продолжилось мотивационной встречей с Владимиром Тимошиным и Геленой Топилиной, в ходе которой воспитанницы посмотрели фото и видео материалы из личного архива титулованной динамовской спортсменки и задали ей множество интересующих вопросов.

Встреча продолжилась спортивным мастер-классом и завершилась неформальным общением, фотографированием и автограф-сессией.

Мероприятие проводилось при информационной поддержке программы «Чрезвычайное происшествие» телекомпании НТВ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.