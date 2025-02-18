Около 600 жителей Ленинского округа получили золотой знак отличия ГТО в 2024 году

В Ленинском городском округе подвели итоги выполнения комплекса ГТО в 2024 году. В сдаче норм в прошлом году приняли участие свыше 4 тысяч жителей муниципалитета. 584 из них получили золотой знак, 116 человек — серебряный, 34 — бронзовый. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в России уделяется большое внимание как на федеральном уровне, так и на уровне регионов и муниципалитетов. По поручению президента Владимира Путина с 2025 года за регулярную сдачу норм ГТО можно оформить налоговый вычет. В нашем округе в 2024 году нормы ГТО сдавали и дети от 6 лет, и взрослые, старшему из которых исполнилось 64. С каждым годом желающих становится больше», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Самая массовая категория граждан, заявившихся на сдачу норм, — старшеклассники в возрасте 15-17 лет. Дело в том, что знак ГТО дает абитуриентам от 2 до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы. А студентам университетов и колледжей за золотой знак могут начислить повышенную стипендию. Поощрять и поддерживать сотрудников, сдавших нормативы ГТО, могут и работодатели.

«Нормы усложняются каждый год, поэтому только порядка 17% всех желающих выполнили их в 2024 году. Основная часть мероприятий состоялась на базе дворца спорта «Видное» и на стадионе «Металлург». Дисциплины, требующие специальных условий, например, бег на лыжах или плавание, сдают отдельно от других норм. Также были организованы и выездные мероприятия — в Мисайлово и в Развилке, чтобы жителям этих территорий было удобно», — рассказала начальник отдела физической культуры и спорта администрации Ленинского округа Ольга Перминова.

Комплекс ГТО включает в себя наклоны вперед, подтягивание на турнике, прыжки в длину, отжимания, метание спортивного снаряда, бег на короткие, средние и длинные дистанции, бег на лыжах, плавание, стрельба из пневматической винтовки и другие дисциплины. Выполнение норм позволяет оценить уровень физической подготовки человека и его способность встать на защиту Родины. С 2018 года в комплекс также входит оценка навыков самообороны без применения оружия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.