Около 60 жительниц Мытищ приняли участие в «Зарядке долголетов»

Физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов» прошла у памятника воинам-интернационалистам в Парке Мира в Мытищах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В ней приняли участие около 60 активных жительниц Мытищ серебряного возраста. Юлия Аннина, координатор проекта «Активное долголетие» в Мытищах, отметила, что цель этого проекта — помочь людям после выхода на пенсию продолжать общаться и вести активный образ жизни.

«Мне нравятся такие мероприятия, потому что я сама часто занимаюсь скандинавской ходьбой на улице», — поделилась жительница городского округа Мытищи Валентина Полякова.

В клубе она также учится рисовать, занимается гимнастикой Цигун и планирует посещать театральный кружок. По ее словам, благодаря этим занятиям, она всегда чувствует прилив энергии и бодрости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.