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Около 50 столичных футбольных полей благоустроят в этом году

В текущем году в Москве планируется благоустроить порядка 50 футбольных полей, стадионов и спорткластеров, расположенных под открытым небом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Один из них — стадион „Локомотив“ в Люблине. Это легендарное место для любителей футбола. Здесь клуб железнодорожников сражался со „Спартаком“ и „Торпедо“, проходил матч VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов», — подчеркнул мэр в своем Telegram-канале.

Этот спортобъект сильно обветшал и устарел, но в 2024 году ему дадут вторую жизнь с помощью благоустройства.

В районе Коньково рабочие создадут современный спорткластер. На нем будут футбольное поле. Он расположится на улице Генерала Антонова.

После реконструкции в 2024 году открыты универсальный спортзал «Дружба» и Дворец тенниса на Лужнецкой набережной.

В 2023 году были благоустроены и созданы свыше 60 подобных объектов.