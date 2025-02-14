Около 50 школьников Рузского округа сдали нормы ГТО

В Космодемьянской школе Рузского муниципального округа состоялось тестирование норм ГТО среди учащихся 6-11-х классов, с V по VI возрастную ступень. Участие приняли около 50 школьников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята выполняли такие нормативы, как наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, челночный бег 3×10 м.

Выполнение нормативов ВФСК ГТО — это отличный способ проверить свою физическую форму и получить знак отличия. Сдача норм ГТО для молодежи полезна для физического развития, укрепления дисциплины и мотивации, привлечения к здоровому образу жизни и подготовки к службе в армии. Это также способствует развитию соревновательного духа, повышению самооценки и интеграции в общество.

В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.