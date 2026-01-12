Около 50 юных спортсменов приняли участие в рождественской горнолыжной гонке в Химках

На горнолыжной базе «Родина» в Химках 10 января прошли соревнования по слалому среди детей от 7 до 14 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках на базе «Родина» состоялись соревнования горнолыжного отделения спортивной школы по зимним видам спорта. Турнир приурочили к Рождеству и собрал около 50 юных спортсменов.

В дисциплине слалом выступили как начинающие горнолыжники, так и обладатели спортивных разрядов. Возраст участников составил от 7 до 14 лет. Главный судья соревнований Ольга Дьякова рассказала, что слалом представляет собой скоростной спуск по трассе с воротами, которые необходимо проходить в определенной последовательности. Пропуск хотя бы одних ворот приводит к дисквалификации, а итоговый результат определяется по сумме времени двух спусков.

Ольга Дьякова отметила, что горные лыжи — это не только отдых, но и серьезный спорт, с которым участники достойно справились. По ее словам, популярность горных лыж растет, и все чаще родители присоединяются к детям на склоне, что особенно ценно для семейного досуга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.