Около 400 спортсменов приняли участие в Кубке Легкова в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске состоялись шестые открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова». В этом году на старт вышли порядка 400 спортсменов. Основная дистанция составила 2,5 км с финишем в гору, для детей до 8 лет был организован забег на 500 метров. Трасса проходила по горнолыжным склонам тюбинг-парка «Елагино», участники стартовали группами по пять человек каждые 30 секунд, стиль прохождения — свободный.

Несмотря на мороз до -19 градусов и ветер, спортсмены разных возрастов поддержали традицию Кубка. Перед началом гонок Александр Легков провел разминку и мастер-класс для всех желающих, а после финиша участники получили автографы и сделали совместные фотографии с олимпийским чемпионом.

Организатор турнира, заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов отметил, что соревнования проходят уже шесть лет, несмотря на погодные испытания. В этом году двенадцать победителей получили сертификаты на лыжную экипировку, а волонтеры обеспечили комфорт участников и зрителей.

С результатами соревнований можно ознакомиться на официальной странице мероприятия и на сайте. Кубок проводится с 2021 года и входит в программу «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.