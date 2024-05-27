Около 3 тыс человек посетили фестиваль экстремальных видов спорта в Домодедове

В парке «Константиновский» городского округа Домодедово 25 мая состоялся фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим Фест». Его посетили 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках программы прошли соревнования по экстремальным видам спорта. Свое мастерство участники продемонстрировали в трех направлениях: самокат, bmx и ролики. Победители были награждены подарками от парков Домодедово и партнеров.

Помимо этого, для гостей фестиваля организовали интерактивные локации. Так, все желающие смогли раскрасить машину и фотозону и посетить мастер-класс по декорированию вещей в технике tie-dye. Также в рамках мероприятия свое мастерство продемонстрировали уличные танцоры и участники клуба боевых искусств. Фестиваль завершился дискотекой с красками холли.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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