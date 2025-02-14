Около 250 спортсменов Егорьевска приняли участие в чемпионате по фитнес-аэробике

В Егорьевске состоялся чемпионат и первенство муниципального округа по фитнес-аэробике. Соревнования прошли при поддержке управления спорта и молодежной политики администрации муниципалитета, спортивной школы «Лидер» и Дворца спорта «Егорьевск». В этом году они собрали порядка 250 участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На этом этапе соревнований команды Егорьевска представляют новые номера. Чемпионат и первенство становятся серьезной стартовой площадкой, чтобы продемонстрировать навыки независимому жюри, получить профессиональную оценку, критику, принять к сведению замечания и пройти еще более подготовленными на следующий — областной этап.

«Невероятное волнение и у детей, и у тренеров. Мы должны сейчас посмотреть, как будет смотреться программа. Может быть, надо будет изменить костюмы, может — поправить движения, может — убрать сложные трюки, с которыми спортсмены не справляются. То есть для нас это сейчас, помимо отбора на чемпионат и первенство Московской области, еще и возможность исправить ошибки», — отметила региональный представитель муниципального округа Егорьевск федерации фитнес-аэробики Московской области Марина Коблова.

На подготовку к областным соревнованиям у егорьевских команд всего неделя. «Хорошо — каникулярная», — смеются тренеры. Каникулы предстоят рабочие, ведь на кону — отбор на ЦФО и Россию. Главные состязания ждут спортсменов уже через 2 месяца.

Готовятся спортсмены основательно — привлекают профессионалов в своей области, потому что конкуренция год от года только растет. Тем не менее прошлый год был для егорьевцев весьма плодотворным. Победами на основных всероссийских соревнованиях отличились команды FDcrew и «Захват» из Егорьевска. Тренеры выражают надежду, что и в этом сезоне результаты будут не хуже.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.