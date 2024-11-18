Около 20 золотых медалей завоевали спортсмены из Клина на турнире по кикбоксингу

С 15 по 17 ноября в г. Балашиха прошел 24-й традиционный региональный турнир «Золотая перчатка». Спортсмены из Клина клуба «Атлант» и воспитанники МБУ ДО СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» завоевали 11 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, Элехайзер Анталия заняла 1 место среди женщин в весовой категории 65 кг; Алексеев Леонид занял 1 место среди юниоров 17-18 лет в весовой категории 71 кг, а Левшина Ирина заняла 1 место среди девушек 13-14 лет в весовой категории 56 кг.

Серебро соревнований у Ахмедова Нурмухаммада среди юношей 13-14 лет в весовой категории 36 кг и Кирьяковой Алисы среди девушек 13-14 лет в весовой категории 44 кг. Маргарян Нарек занял 3 место среди юношей 15-16 лет в весовой категории 75 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.