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Около 20 медалей завоевали спортсмены из Королева на турнире по самбо

Турнир городского округа Мытищи по самбо среди юношей и девушек, посвященный «Дню учителя», прошел 6 октября в центре единоборств. За золото боролись более 200 спортсменов из разных городских округов Московской области и города Калуги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Среди участников были и воспитанники королевской школы единоборств «Авангард», они достойно выступили на соревнованиях и завоевали 19 медалей разного достоинства в разных возрастных группах.

Золото у Константина Колбасова, Александра Григорьева, Романа Донскова, Даниила Будникова, Петра Лелет, Филиппа Ахтырского и Тиграна Еремяна. Серебро завоевали Александр Ерохин, Тигран Мартиросян, Тимофей Алексеев, Даниил Тримайлов и Тихон Ермошкин. Бронзовыми призерами стали Матвей Алексеев, Артемий Фоминых, Дмитрий Макаров и Демьян Быков, Игорь Кутузов, Максим Турчин и Даниял Сепиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.