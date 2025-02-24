Около 1,5 тыс человек посетили матч легенд «Спартака» в Щелкове

В Щелкове состоялся долгожданный футбольный матч с участием легенд красно-белых. Противниками спартаковцев стали команды городских предприятий. Спортивный комплекс «Подмосковье» был полон людей. Захватывающую игру пришли посмотреть почти 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С щелковскими командами встретились прославленные футболисты: Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Александр Ширко, Денис Глушаков и Никита Баженов. Спартаковцы отыграли пять матчей. В каждом из них они одержали победу.

На матче присутствовал и глава городского округа Щелково Андрей Булгаков — давний болельщик красно-белых и большой любитель футбола.

Все самые яркие моменты матча доступны в фотоальбоме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.