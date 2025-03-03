Около 140 спортсменов стали участниками турнира по боксу в Лыткарине

В Лыткарине прошло открытое муниципальное соревнование по боксу, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации округа.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из различных регионов. Из Московской области представлено 4 клуба из Лыткарина, а также команды из Раменского, Люберец, Дзержинского, поселков Малаховка и Красково, Дубков, а также городов Жуковский, Коломна и Москвы.

«Было 15 весовых категорий. На втором ринге был открытый ринг для младших юношей, где они получили свой первый спортивный опыт и боевую практику. В открытом ринге участвовали юноши 13, 14 и 15 лет. В соревнованиях задействованы участники 12-13 лет и 10-11 лет. То есть, в соревновательном процессе представлены возрастные группы 13-14 и 15-16 лет», — рассказал руководитель общественной организации лыткаринского спортивного клуба бокса-арены, тренер-преподаватель спортивной школы Лыткарина Александр Григорьев.

Соревнования прошли по олимпийской системе на выбывание: победитель боя выходит в финал, а проигравший завершает участие. Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и кубками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.