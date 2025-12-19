Российский и израильский гроссмейстер Дина Беленькая на собственном опыте убедилась, что в шахматах опасным может быть даже тот, кто не видит края доски без подставки на стул. На недавнем турнире ее соперником стал Александр Ясински — 11-летний мастер, чей вид вызвал у Беленькой приступ невольного и нецензурного изумления, сообщает Sport Baza .

Увидев мальчика с подушкой под мышкой, опытная шахматистка прокомментировала ситуацию крепким словцом прямо под запись камер.

«Ой, б**… Что это?» — спросила 31-летняя Беленькая, заметив, как ее невысокий соперник в очках уселся на подушку, которую положил на стул.

Мальчик ответил, что пользуется подставкой, чтобы удобнее сидеть — из-за маленького роста он не доставал до стола. После этого ребенок сказал, что ему 11 лет, но он уже мастер.

Вскоре ироничная улыбка сошла с лица гроссмейстера — Александр выиграл эту партию. Теперь соцсети обсуждают не только талант Ясински, но и специфический лексикон его титулованной оппонентки.

