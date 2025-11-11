ОЭЗ «Дубна» приглашает желающих на международный шахматный фестиваль

С 12 по 20 ноября в конгресс-центре ОЭЗ «Дубна» пройдет международный шахматный фестиваль «Дубна-2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В фестивале примут участие более 150 шахматистов из Подмосковья и других регионов России, а также из Беларуси, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, ДНР и других стран.

В программе фестиваля:

Классические шахматы — 9 туров, контроль 90 мин + 30 сек/ход, 13–19 ноября.

Блиц-турниры — 12 туров, контроль 3 мин + 2 сек/ход, 12 и 16 ноября.

Быстрые шахматы — 9 туров, контроль 10 мин + 5 сек/ход, 20 ноября.

Главный судья: Михаил Витальевич Крюков — международный арбитр категории А, почетный спортивный судья России, почетный президент Федерации шахмат Московской области.

Участники: гроссмейстеры Аркадий Вуль и Алексей Хрущев, международные мастера Вадим Карпов, Евгений Егоров, Антон Ситников, более 10 мастеров ФИДЕ и кандидатов в мастера ФИДЕ.

Все турниры учитываются для рейтингов ФШР и ФИДЕ, проводится по швейцарской системе с компьютерной жеребьевкой в программе «Swiss Manager». Мероприятие будет транслироваться онлайн.

Фестиваль открыт для всех: участвовать могут как опытные шахматисты, так и начинающие. К участию допускаются все желающие! Это отличная возможность сыграть с разными соперниками, проверить свои силы и набраться опыта.

Адрес конгресс центра: г. Дубна, Улица Программистов, 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.