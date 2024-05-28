Одинцовские кикбоксеры стали победителями на Первенстве Москвы

Шестнадцатилетние Александр Крылов и Егор Пешков из Одинцова стали победителями Первенства Москвы по кикбоксингу. Каждый из них победил в трех боях с сильнейшими соперниками и выиграл Кубок Москвы.

Победитель в соревнованиях такого уровня получает разряд кандидата в мастера спорта. Для спортсменов следующий год является последним шансом стать мастерами спорта после победы в первенстве России в категории «юниоры».

«Александр и Егор готовились к этим соревнованиям с сентября прошлого года. Они старались, трудились и заслужили эту победу». Для Ольги важно готовить настоящих спортсменов: «У нас есть две группы — начинающая и профессиональная. Отбирая каждый год по одному, двум „алмазикам“ из младшей группы, мы собираем коллектив, который стремится к спортивным достижениям — они ездят на соревнования и стремятся к выполнению нормативов. Мы не работаем на текучку. В основном у нас остаются тренироваться надолго» Ольга Ким Тренер — мастер спорта по кикбоксингу, победитель первенства мира, серебряная финалистка первенства Европы

Тренировки в клубе проходят в небольшом помещении, состоящем из двух объединенных залов. В первом, синем — более многочисленная младшая группа тех, кто занимается первый год, отрабатывает базовые навыки. Во втором, красном — те, кто готовится к соревнованиям и выполнению нормативов. Там более взрослые и самые способные спортсмены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.