Общеобластное мероприятие «Все за спорт» проведут в шатурском парке

Любителей активного отдыха и приверженцев здорового образа жизни 21 июня приглашают прийти всей семьей в Шатурский городской парк имени Гагарина, где состоится общеобластное мероприятие «Все за спорт». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Начало в 11:00. В программе — бодрящая утренняя зарядка с зажигательным инструктором Татьяной Усковой, практический урок по основам бокса от опытного тренера Олега Баранова, соревнования по популярной французской игре петанк, веселые эстафеты для юных спортсменов и ловких ребят, традиционная игра в шашки прямо на берегу пруда — на живописной набережной парка.

Посетители парка смогут сделать яркие снимки в этот день на специально оборудованной фотозоне на открытом воздухе.

«Присоединяйтесь всей семьей, приходите с друзьями — вход абсолютно бесплатный! До встречи в ближайшие выходные!» — сообщили в дирекции парков муниципального округа Шатура.

Спортивное мероприятие «Все за спорт» планируют провести в субботу, 21 июня, в 60 парках Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.