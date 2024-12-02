Обновленный стадион в Подмосковье может принимать всероссийские соревнования

В Чехове завершился капитальный ремонт стадиона «Гидросталь». Подготовлены документы к сдаче объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для чеховских спортсменов сделано искусственное покрытие с подогревом, теперь они смогут заниматься на поле в любое время года. Кроме того, установлены новые площадки для баскетбола, волейбола и мини-футбола, а также тренажеры и хоккейная коробка. Все эти изменения направлены на создание комфортных условий для тренировок и соревнований.

На обновленном стадионе «Гидросталь» планируют проводить соревнования муниципального, регионального и всероссийского уровней. Открытие стадиона привлечет внимание не только местных жителей, но и спортсменов из других городов, способствуя развитию физической культуры и спорта в округе.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.