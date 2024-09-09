Обновленный ФОК открылся в Солнечногорске после капремонта

После капитального ремонта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в бывшем военном городке городского округа Солнечногорск. Модернизацию спортивного объекта в Миронцево выполнили при поддержке регионального правительства и администрации округа, а также с привлечением средств инвестора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы затронули более одной тысяч кв. метров здания. Здесь обновили кровлю и инженерные сети, утеплили и отремонтировали фасад здания, заменили окна, сантехнику, освещение. Кроме того, был выполнен косметический ремонт внутри спортобъекта.

«В данном микрорайоне большое количество жителей разных возрастов заинтересованы в занятии спортом. Мы уверены, что открытие комплекса подарит нашему муниципалитету еще множество новых спортивных побед и свершений!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Вместимость ФОКА составляет до 200 детей. Для солнечногорцев будет работать несколько секций: школа футбола, рукопашный бой, тренировки по баскетболу, волейболу и большому теннису. Кроме того, запланировано развитие зимних видов спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.