Областной этап единой школьной лиги пройдет в Подмосковье весной 2026 года

Соревнования областного этапа единой школьной лиги Московской области состоятся в марте и апреле 2026 года на территории региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В марте и апреле 2026 года в Подмосковье пройдет областной этап единой школьной лиги. Соревнования включают матчи по четырем видам спорта и будут организованы в несколько этапов.

На отборочном туре команды школьников разделят на четыре дивизиона по территориальному принципу. В первый дивизион войдут команды из Химок, Солнечногорска, Истры, Дмитровского, Талдомского, Шаховской, Дубны, Лобни, Долгопрудного, Лотошино, Мытищ, Королева и Клина. Во втором дивизионе выступят школьники из Можайского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Молодежного, Подольска, Серпухова, Чехова, Власихи, Краснознаменска, Красногорска, Домодедова и Ступина. Третий дивизион объединит команды из Балашихи, Орехово-Зуевского округа, Щелкова, Фрязино, Электростали, Богородского, Пушкинского, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского, Сергиево-Посадского округов, Черноголовки и Звездного городка. В четвертом дивизионе сыграют команды из Люберец, Раменского, Коломны, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Лыткарино, Луховиц, Ленинского округа, Шатуры, Воскресенска и Реутова.

Победители дивизионов выйдут в «Финал четырех». В сезоне 2025/2026 в лиге участвуют более 50 000 учащихся из 650 школ 48 муниципалитетов региона. Проект реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России» для популяризации спорта среди школьников.

Школьная лига стартовала в октябре 2024 года, в первом сезоне участвовали более 10 000 спортсменов из 201 школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.