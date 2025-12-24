Объявлены состав и регламент «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонки чемпионов»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, исполнительный директор СБР Александр Пак и совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников 24 декабря в ММПЦ «Россия Сегодня» рассказали о первом лыжно-биатлонном событии 2026 года — «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонке Чемпионов», которая пройдет на рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января 2026 года. Об этом РИАМО сообщили организаторы мероприятия.

Сергей Колесников рассказал, что событие пройдет в особенной атмосфере праздника, чему в немалой степени будет способствовать статус Рязани — «Новогодняя столица России», расширенная развлекательная программа, нацеленная на взрослых и детей, а также повышенный комфорт для зрителей. Учитывая успех предыдущей гонки, вместимость трибун на стадионе «Алмаз» была увеличена с 7 до 9 тысяч человек. Он также отметил высокий уровень вовлеченности и поддержки со стороны Рязанской области и лично губернатора Павла Малкова.

Комментируя ситуацию со снегом в Центральной России, Сергей Колесников рассказал о принимаемых мерах: на трассе работают снеговые пушки и ратраки. Зрителей и спортсменов гарантированно ждет яркое соревнование на хорошо подготовленной лыжной трассе. Он также поделился планами по развитию стадиона: в будущем будет установлено оборудование, которое позволит напылять снег даже в плюсовую температуру, благодаря чему трасса сможет принимать любителей и профессиональные соревнования с ноября. А чтобы после отмены санкций Рязань смогла принимать международные соревнования высшего уровня, на трассе создадут искусственный подъем с 60-метровым перепадом высот.

Состав участников

Интрига с составом участников была раскрыта, но не до конца. Свое участие подтвердили 39 спортсменов из 40.

Лыжницы: Алена Баранова, Татьяна Сорина, Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Евгения Крупицкая, Екатерина Смирнова, Лидия Горбунова, Алина Пеклецова, Юлия Ступак и Екатерина Никитина.

Лыжники: Иван Горбунов, Павел Соловьев, Сергей Ардашев, Сергей Волков, Иван Якимушкин, Константин Тиунов, Денис Спицов, Артем Мальцев, Александр Терентьев. Еще один лыжник будет определен позже.

Биатлонистки: Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кира Дюжева, Динара Смольская, Полина Плюснина, Тамара Дербушева, Наталия Шевченко, Елизавета Бурундукова, Виктория Сливко, Анастасия Шевченко.

Биатлонисты: Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Бабиков, Даниил Усов, Евгений Сидоров, Кирилл Бажин, Александр Корнев, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Эдуард Латыпов.

Команды в формате «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка» будут определяться по принципу «лыжницы выбирают биатлонистов, а биатлонистки — лыжников». Организаторы объяснили нововведение тем, что именно так спортсмены больше узнают про смежные дисциплины.

Регламент соревнований

1 этап — биатлонистка — старт, круг, стрельба лежа, круг, стрельба стоя, круг, передача.

2 этап — лыжница — 4 круга, передача.

3 этап — биатлонистка — круг, стрельба лежа, круг, стрельба стоя, круг, передача.

4 этап — лыжница — 4 круга, передача.

5 этап — биатлонист — круг, стрельба лежа, круг, стрельба стоя, круг, передача.

6 этап — лыжник — 4 круга, передача.

7 этап — биатлонист — круг, стрельба лежа, круг, стрельба стоя, круг, передача.

8 этап — лыжник- 4 круга, финиш.

Комментируя регламент, организаторы объяснили, что такие изменения относительно прошлой гонки позволят сделать соревнование более зрелищным и захватывающим, поскольку стрельба внесет элемент непредсказуемости и разобьет пелотоны. Они также не исключили, что регламент последующих соревнований также будет изменяться — с учетом обратной связи спортсменов и зрителей.

Общий призовой фонд составит 12 млн рублей, при этом компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» берет на себя выплату НДФЛ. Распределение призовых по командам: