Объявлен конкурс на благоустройство территории для обустройства веломаршрута в Дубне

Объявлен конкурс на благоустройство территории для обустройства веломаршрута «Дубненская кругосветка», сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса на благоустройство территории для обустройства веломаршрута «Дубненская кругосветка».

Подрядчику предстоит выполнить работы по валке деревьев, земляные работы, работы по укладке железобетонных напорных труб, по благоустройству газона на обочине и разделительной полосе велодорожки.

Срок окончания подачи заявок 7 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.