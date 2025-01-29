Новыми участниками Единой школьной лиги стали 22 школы из Щелкова и Орехово-Зуева

Школьники из 22 образовательных учреждений Щелкова и Орехово-Зуева присоединились к Единой школьной лиге Московской области. На сегодняшний день в проекте участвуют более 10 тыс. юных спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Новыми участниками проекта стали 10 школ Орехово-Зуевского городского округа: СОШ № 1 имени Героя РФ Л. И. Шулайкиной, СОШ № 4, Школа № 6 Орехово-Зуево, МОУ лицей Орехово-Зуевский г. о., СОШ № 12 с УИОП, Ликино-Дулёвская гимназия, Куровская гимназия, Школа № 20 им. Н. З. Бирюкова, Средняя школа № 16 и СОШ № 17.

В Щелкове свои команды для участия в лиге сформировали 12 школ: СОШ № 17, «Щелковская гимназия» № 6, «Гимназия № 2», СОШ № 3, СОШ № 11 им. Г. С. Титова, СОШ № 12 им. В. П. Чкалова, Лицей № 14 им. Ю. А. Гагарина, «Медвежье-Озерская средняя общеобразовательная школа № 19», СОШ № 24 им. С. А. Красовского, СОШ № 27, СОШ № 16, СОШ № 8 и Щелковский лицей № 7 ГОЩ.

Таким образом, на сегодняшний день в соревнованиях и активностях Единой школьной лиги принимают участие представители 201 учебного учреждения из 13 муниципалитетов Московской области. Ранее к проекту присоединились школьные команды из Дмитровского, Наро-Фоминского и Одинцовского городских округов, а также из Королева, Балашихи, Домодедова, Подольска, Коломны, Ступина, Дубны и Истры.

В сезоне 2024/2025 Единой школьной лиги Московской области запланированы более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам. Турниры проходят в два этапа: муниципальный проводится с ноября 2024 года по апрель 2025 года, а региональный, на котором будут определены победители и призеры, пройдёт в апреле 2025 года.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья стали Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев, Александр Соколов и Эмма Гаджиева. Именитые спортсмены проводят мастер-классы, анализируют игры команд и делятся своим опытом и знаниями с участниками.

Также в рамках Единой школьной лиги Московской области успешно реализуются мероприятия по популяризации лиги среди учащихся и их родителей. Уже сформированы и начали свою работу пресс-службы, где школьники могут попробовать себя в роли журналистов. Созданы фан-клубы и тематические сообщества в поддержку команд-участниц соревнований. Кроме того, дети самостоятельно ведут фото- и видеосъемку турниров.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.