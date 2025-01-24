Новым главным тренером ФК «Сатурн» стал Артем Горлов

37-летний специалист сменил в этой роли Владимира Корытько, который возглавил подмосковный клуб в ходе прошлого сезона.

«Рад присоединиться к такому большому клубу из родного региона. Я знаю историю «Сатурна», ходил на матчи в Раменском — часто приезжал сюда в детстве. Надеюсь, в течение двух лет команда поднимется в дивизион выше», — прокомментировал главный тренер ФК «Сатурн».

Артем Горлов начинал свою карьеру в роли тренера-аналитика в хабаровской «СКА-Энергии» и «Луч-Энергии» (Владивосток), на посту главного тренера дебютировал в «Домодедово». После этого специалист поработал в «Кубани-2», «Долгопрудном», литовском «Паланге», латвийском «Ноа», «Знамени Труда», «Пари НН», московском «Торпедо», а до конца августа входил в штаб «Ахмата» (Грозный).

По итогам сезона Второй лиги «Дивизион Б» ФК «Сатурн» завоевал бронзовые медали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.