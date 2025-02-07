Новый зал единоборств открыли в Химках

На территории Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках провели торжественное открытие нового спортивного зала для занятий дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивный зал площадью 300 квадратных метров был построен в соответствии с пожеланиями спортсменов и тренеров-преподавателей. Помещение оснастили необходимым оборудованием и снарядами. В ближайшее время здесь еще откроют зону ОФП, где борцы будут оттачивать силу и выносливость.

«Нам хочется, чтобы для ребят этот зал стал стартовой площадкой для новых побед и успехов, а их тренерам дал возможность воспитывать не только олимпийских чемпионов, но и достойных людей для нашего отечества», — сказала генеральный директор олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» Элеонора Панова.

Новый зал удалось создать при поддержке президента федерации дзюдо России Сергея Соловейчика и министра спорта Московской области Дмитрия Абаренова. Они уверенны, что комфортное и современное пространство для тренировок позволит ребятам добиться новых спортивных высот.

«Сегодня греко-римская борьба — лучшая в Московской области. Наши дзюдоисты уверенными шагами тоже идут к этому», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Воспитанники «СШОР по единоборствам» ежегодно показывают высокие результаты. В 2024 году в составе сборной команды Московской области они показали уникальный результат в истории подмосковного дзюдо, заняв первое место на летней Спартакиаде учащихся России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.