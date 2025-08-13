Новый тир открыли в Озерах в Год защитника Отечества

На базе городского центра культуры и досуга «Текстильщик» в городе Озеры состоялось официальное открытие нового тира — мероприятие приурочили к Году защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Стрелковый тир открыли по просьбам жителей, которые хотели, чтобы в Озерах было свое место для тренировок по стрельбе. В распоряжении посетителей тира — 11 единиц учебного оружия: это лазерные автоматы, винтовки, пневматические ружья и пистолеты. Занятия ведут опытные инструкторы.

«Задача патриотического воспитания молодёжи и формирования у подрастающего поколения гражданского долга является актуальной не только для образовательных учреждений, но и для учреждений культуры», — подчеркнула директор озерского городского центра культуры и досуга Олеся Баженова.

Именно по ее инициативе и при поддержке главы городского округа Коломна Александра Гречищева был открыт этот спортивный объект.

Теперь посетители центра могут попробовать себя в стрельбе из пневматического и лазерного оружия, развивая меткость, сосредоточенность и глазомер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.